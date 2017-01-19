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Altın

Altın yumurta
Yumurtalarının rengi yeşil ve mavi olan Şili kökenli 'Araucana' cinsi lar değerlenmeye başladı. Süs tavuğu besleyenlerin yoğun talebi üzerine piyasada cinsi azalan kanatlıların damızlık fiyatı ise dudak uçuklattı. Geçen yıl 150-200 liradan satılan damızlıklara, bu sene 500 ila 2 bin lira arasında fiyat biçildi. Renkli ları gören insanlar çok şaşırdı. Bunların besin, protein ve kalori değeri açısından diğer yumurtalarla aynı olduğu belirtildi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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