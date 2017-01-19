Altın yumurta

Yumurtalarının rengi yeşil vemavi olan Şili kökenli 'Araucana' cinsitavuklar değerlenmeye başladı. Süs tavuğubesleyenlerin yoğun talebi üzerine piyasadacinsi azalan kanatlıların damızlık fiyatı isedudak uçuklattı. Geçen yıl 150-200 liradansatılan damızlıklara, bu sene 500ila 2 bin lira arasında fiyat biçildi. Renkliyumurtaları gören insanlar çok şaşırdı. Bunlarınbesin, protein ve kalori değeri açısındandiğer yumurtalarla aynı olduğu belirtildi.
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