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Akıl hastası

Akıl hastası
Diyanet İşleri Başkanlığı, lideri 'in ABD'ye 'rahatsızlığı dolayısıyla gittiği' iddialarına son noktayı koydu. TBMM'deki darbe komisyonu ile Gülen'in Türkiye'den ayrılmadan önce aldığı doktor raporlarını paylaşan Diyanet, raporlara göre Gülen'in ABD'ye gitmesini gerektirecek bir rahatsızlığı bulunmadığını bildirdi. Diyanet'in paylaştığı raporlardan, Gülen'in kaygı bozukluğu olarak bilinen "reaktif anksiyete" teşhisiyle psikiyatrik tedavi gördüğü de ortaya çıktı. 'nin doktor vekillerinden , "Reaktif anksiyetenin ağlama nöbetlerine neden olabileceğini" belirterek, "Gülen"in ağlama nöbetlerinin nedeni ortaya çıktı" dedi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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