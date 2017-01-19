Akıl hastası

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'ye 'rahatsızlığı dolayısıyla gittiği' iddialarına son noktayı koydu. TBMM'deki darbe komisyonu ile Gülen'in Türkiye'den ayrılmadan önce aldığı doktor raporlarını paylaşan Diyanet, raporlara göre Gülen'in ABD'ye gitmesini gerektirecek bir rahatsızlığı bulunmadığını bildirdi. Diyanet'in paylaştığı raporlardan, Gülen'in kaygı bozukluğu olarak bilinen "reaktif anksiyete" teşhisiyle psikiyatrik tedavi gördüğü de ortaya çıktı. CHP'nin doktor vekillerinden Murat Emir, "Reaktif anksiyeteninağlama nöbetlerine neden olabileceğini" belirterek,"Gülen"in ağlama nöbetlerinin nedeni ortaya çıktı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.