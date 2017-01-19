Aha basıldık!

Muğla'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören ikili adeta apışıp kaldı. Şüpheliler ile birlikte bin 430 gram diaspor kristali, kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi. Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan ve ışığa göre renk değiştirmesiyle ünlenen diaspor kristalinin, dünyada sadece Milas'ta bulunduğu öğrenildi.