Yol Durumu
  1. Altın yumurta
  2. Bu da eğitimefobi

Aha basıldık!

Aha basıldık!
Muğla'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören ikili adeta apışıp kaldı. Şüpheliler ile birlikte bin 430 gram diaspor kristali, kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi. Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan ve ışığa göre renk değiştirmesiyle ünlenen diaspor kristalinin, dünyada sadece Milas'ta bulunduğu öğrenildi.
Etiketler:
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar