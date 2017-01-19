Aha basıldık!

Muğla'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören ikili adeta apışıp kaldı. Şüphelilerile birlikte bin 430 gram diasporkristali, kazıda kullanılan araçgereçler ele geçirildi. Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, zümrüt gibideğerli taşlarla aynı grupta yeralan ve ışığa göre renk değiştirmesiyleünlenen diaspor kristalinin,dünyada sadece Milas'tabulunduğu öğrenildi.
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