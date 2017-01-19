Af kan davası!

Afganistan'dabaşlayan kan davasıTürkiye'ye uzandı.Kanlı süreç, 2 yıl önceAfganistan'da yaşayanAbdül Jabbar Zaheri'nin(19) dedesinin, AbdülMarif Rozi (29) tarafındanöldürülmesi sonucu yaşandı.Bunun üzerine Zaheri veRozi aileleri arasında kandavası başladı. Katil Rozi,kan davalılarının peşinedüştüğünü öğreninceAksaray'a kaçtı. Kiraladığıevde yaşayan Rozi, izinikaybettirdiğini sandı.Dedesinin katilinin izini sürenZaheri ise Rozi'nin Aksaray'daolduğunu öğrenince soluğubu ilde aldı.
BAYGIN BULUNDU
Önceki akşam Rozi'nin oturduğu eve giden Afgangenç, bıçakla kan davalısına saldırdı. Rozi ise elinegeçirdiği bıçakla karşılıkvermeye çalıştı. Bu sırada bacağından yaralanan Zaheri, dedesinin katilini 9 yerinden bıçakladı. Ardından Rozi'yi boğazını keserek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, Rozi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Abdül Jabbar Zaheri'ninpeşine düşen polis, zanlıyı yolortasında kan kaybı nedeniylebaygın halde buldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Abdül Jabbar Zaheri, "Dedemi öldürdüğüiçin rastgele bıçakladım" ifadesini kullandı. Soruşturmayı sürdüren polis, katil zanlısına yardım ettiği belirlenen Afganistan uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı.
AFGANİSTAN'DAN KANLI TAKİP
Yaralı halde gözaltına alınarak hastaneye kaldırılan Abdül Jabbar Zaheri, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı, "Afganistan'dan gelip adresini buldum. Afganistan'da dedemi öldürdüğü için öldürdüm" dedi.
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