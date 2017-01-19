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Af kan davası!

’da dedesi öldürülen 19 yaşındaki Abdül Jabbar, Türkiye’ye kaçan katilin peşine düştü. Aksaray’da bulduğu kan davalısını bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü

Af kan davası!
Afganistan'da başlayan kan davası Türkiye'ye uzandı. Kanlı süreç, 2 yıl önce 'da yaşayan Abdül Jabbar Zaheri'nin (19) dedesinin, Abdül Marif Rozi (29) tarafından öldürülmesi sonucu yaşandı. Bunun üzerine Zaheri ve Rozi aileleri arasında kan davası başladı. Katil Rozi, kan davalılarının peşine düştüğünü öğrenince Aksaray'a kaçtı. Kiraladığı evde yaşayan Rozi, izini kaybettirdiğini sandı. Dedesinin katilinin izini süren Zaheri ise Rozi'nin Aksaray'da olduğunu öğrenince soluğu bu ilde aldı.

BAYGIN BULUNDU
Önceki akşam Rozi'nin oturduğu eve giden Afgan genç, bıçakla kan davalısına saldırdı. Rozi ise eline geçirdiği bıçakla karşılık vermeye çalıştı. Bu sırada bacağından yaralanan Zaheri, dedesinin katilini 9 yerinden bıçakladı. Ardından Rozi'yi boğazını keserek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, Rozi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Abdül Jabbar Zaheri'nin peşine düşen polis, zanlıyı yol ortasında kan kaybı nedeniyle baygın halde buldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan , "Dedemi öldürdüğü için rastgele bıçakladım" ifadesini kullandı. Soruşturmayı sürdüren polis, katil zanlısına yardım ettiği belirlenen Afganistan uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı.



AFGANİSTAN'DAN KANLI TAKİP
Yaralı halde gözaltına alınarak hastaneye kaldırılan Abdül Jabbar Zaheri, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı, "Afganistan'dan gelip adresini buldum. Afganistan'da dedemi öldürdüğü için öldürdüm" dedi.

HARUN ATALAY
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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