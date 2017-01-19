Acilde dehşet!

Bursa Karacabey'de E.D., dün gece rahatsızlanan oğlunu devlet hastanesi acil servisine götürdü. Alkollü olan baba, görevlilerle tartışıp "Nöbetçi çocuk doktorunuçağırın" dedi. Bir süre dışarı çıkan E.D., elinde bıçakla döndü. Görevli acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin boğazına bıçağı dayayıp rehin aldı. "Eğer o doktorburaya gelmezse bunun boğazınıkeseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu. 20 dakikadaikna edilen alkollü adam,rehin aldığı görevliyi bırakıpteslim oldu. Gözaltına alınan E.D., Özpişirici kendisinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
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