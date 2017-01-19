Acilde dehşet!

Bursa Karacabey'de E.D., dün gece rahatsızlanan oğlunu devlet hastanesi acil servisine götürdü. Alkollü olan baba, görevlilerle tartışıp "Nöbetçi çocuk doktorunu çağırın" dedi. Bir süre dışarı çıkan E.D., elinde bıçakla döndü. Görevli acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin boğazına bıçağı dayayıp rehin aldı. "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu. 20 dakikada ikna edilen alkollü adam, rehin aldığı görevliyi bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan E.D., Özpişirici kendisinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.