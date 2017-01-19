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yakalandı

Abud Mahho yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ndeki bir eve dün sabaha karşı operasyon yapıldı. Baskında terör örgütü PYD denetimindeki Tal Ebyad kentinden sınırı geçen 'lı yakalandı. Sorgulanan DEAŞ'lı sınır hattında gömülü mühimmat bulunduğunu açıkladı. Olay yerine giden ekipler topraktan canlı bomba eylemlerinde kullanılan yelek ve patlayıcı malzeme çıkardı. Abud Mahho, DEAŞ'ın kuryesi olduğunu anlatırken, Konya'da da DEAŞ baskını vardı. Kent genelindeki operasyonda 9 DEAŞ'lı yakalandı. Zanlıların kanlı örgütün Konya yapılanmasını oluşturdukları vurgulandı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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