Abud Mahho yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ndeki bir eve dün sabaha karşı operasyon yapıldı. Baskında terör örgütü PYD denetimindeki Tal Ebyad kentinden sınırı geçen DEAŞ'lı teröristAbud Mahho yakalandı. Sorgulanan DEAŞ'lı sınır hattında gömülü mühimmat bulunduğunu açıkladı. Olay yerine giden ekiplertopraktan canlı bombaeylemlerinde kullanılanyelek ve patlayıcı malzemeçıkardı. Abud Mahho, DEAŞ'ın kuryesi olduğunu anlatırken, Konya'da da DEAŞ baskını vardı. Kent genelindekioperasyonda 9 DEAŞ'lıyakalandı. Zanlıların kanlıörgütün Konya yapılanmasınıoluşturdukları vurgulandı.
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