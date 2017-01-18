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Yine rezaleti!

Yine muavin rezaleti!
Kocaeli Gölcük'te oturan ve 2 aylık hamile olan Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina (26), çocuğuyla birlikte gittiği Gürcistan'da yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı'nda özel bir otobüs firmasına ait araca bindi. Kalyujina, koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavin E.Y'yi çağırıp durumun düzeltilmesini istedi. Çıkan tartışmada muavin, hamile kadını tekme tokat dövdü. Kadın, canavar den şikayetçi oldu. Kalyujina, "Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı" dedi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan eşi Vahit Duran, zanlının en büyük cezayı almasını istediklerini belirtti.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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