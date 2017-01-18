Yine muavin rezaleti!

Kocaeli Gölcük'te oturan ve 2 aylık hamile olan Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina (26), çocuğuyla birlikte gittiği Gürcistan'da yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı'nda özel bir otobüs firmasına ait araca bindi. Kalyujina,koltuğundakitelevizyonda sinyalolmadığını görüncemuavin E.Y'yi çağırıpdurumun düzeltilmesiniistedi. Çıkantartışmada muavin,hamile kadını tekmetokat dövdü. Kadın, canavar muavinden şikayetçi oldu. Kalyujina, "Ağlayarak hamileolduğumu vurmamasınısöyledim. Tokat atıpyere düştükten sonrada karnıma tekmelerattı" dedi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan eşi Vahit Duran, zanlının en büyük cezayı almasını istediklerini belirtti.
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