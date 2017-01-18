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Ve savcılık soruşturma başlattı

, CHP'li Eren Erdem tarafından bacağından ısırılan AK Partili 'nın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Ve savcılık soruşturma başlattı

tarafından, 'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili 'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.




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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 18:16
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