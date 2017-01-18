Ve savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
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