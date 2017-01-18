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Umutlu bekleyiş

Hülya Sancaklı, yoğun bakımdaki 96 saatlik kritik süreci geçti. Doktoru, ‘Sağlığında herhangi bir gerileme yok’ diyerek Sancaklı ailesine umut verdi

Umutlu bekleyiş
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu 'nın intihar teşebbüsünde bulunan eşi Hülya Sancaklı'nın durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Sancaklı, 96 saat geçmesine rağmen hala kendine gelemedi. Büyükçekmece Alkent 2000 sitesindeki evinde Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında tabancayla intihar teşebbüsünde bulunan Hülya Sancaklı'nın Beylikdüzü, Özel Medicana Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşama tutunma mücadelesi sürüyor. Saffet Sancaklı ve oğlu Mert ile kızı Duygu, hastane kapısında doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Hastanenin Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, kritik olan 96 saatin aşılmasına rağmen Hülya Sancaklı'nın sağlık durumunda herhangi bir gerileme olmadığını belirtti. Bu durumun iyiye işaret olduğu kaydeden akdemir "Yine de hayati tehlike var" dedi..
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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