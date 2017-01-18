Uğursuza müebbet!

Bolu'da üniversite öğrencisi Uğur Aydemir(23) 13 Ekim 2015'te arkadaşlık teklifini reddeden sınıf arkadaşı Dilay Gül'ü (20) 19 yerinden bıçakladı. Katil, cinayetin ardından tutuklandı. Aydemir hakkında ağırlaştırılmış ömür boyuhapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde Aydemir, cezadan kurtulmak için deli numarası yapmaya çalıştı. Ancak Adli Tıp, Aydemir'in akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladı. Katil, dün karar duruşması için hakimkarşısına çıktı. "Olay akılhastalığım nedeniylegerçekleşti. Ben tedaviolmak istiyorum" diye savunma yaptı. Dilay'ın annesi Tülay Tuncer ise "Adi, pislik. Bırak artıkpalavra atmayı" diye çıkıştı. Mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada indirim uygulamadı. Anne Tülay Tuncer, mahkeme salonundan çıkarken, "Onabu ceza az. Daha fazlasıolması gerekiyordu. Her neolursa olsun benim kızımgeri gelmeyecek. 'Annekapıyı aç ben geliyorum'diyemeyecek. Başka bir şeydiyemiyorum" ifadelerini kullandı.
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