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Uğursuza müebbet!

Üniversiteli Uğur Aydemir, aşkına karşılık vermeyen Dilay’ı katletti. Mahkeme, katile müebbet hapis cezası verdi

Uğursuza müebbet!
Bolu'da üniversite öğrencisi Uğur Aydemir (23) 13 Ekim 2015'te arkadaşlık teklifini reddeden sınıf arkadaşı Dilay Gül'ü (20) 19 yerinden bıçakladı. Katil, cinayetin ardından tutuklandı. Aydemir hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde Aydemir, cezadan kurtulmak için deli numarası yapmaya çalıştı. Ancak Adli Tıp, Aydemir'in akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladı. Katil, dün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. "Olay akıl hastalığım nedeniyle gerçekleşti. Ben tedavi olmak istiyorum" diye savunma yaptı. Dilay'ın annesi Tülay Tuncer ise "Adi, pislik. Bırak artık palavra atmayı" diye çıkıştı. Mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada indirim uygulamadı. Anne Tülay Tuncer, mahkeme salonundan çıkarken, "Ona bu ceza az. Daha fazlası olması gerekiyordu. Her ne olursa olsun benim kızım geri gelmeyecek. 'Anne kapıyı aç ben geliyorum' diyemeyecek. Başka bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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