Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 148'inci gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gün içerisinde icra edilen operasyon kapsamında 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 137 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve silahlı İHA tarafından Bab ve Suflaniyah'da bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 barınma yeri, karargah olarak kullanılan bir bina ve bir bomba yüklü aracın imha edildiği ifade edildi.
TSK, harekatın başından bu güne kadar 2 bin 945 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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kılıçdaroğlu üzülmüştür bu güzel habere
kutluyorum emniyet birimlerimizi.
bütün askerlerimizi polisimizi allah korusun dualarımız onlarla.
zafer inananların olacak chp ve hdp kapatılsın
HELAL OLSUN TSK VE POLİSİMİZE
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