Yol Durumu
  1. AK Parti'li vekil raporla ısırıldığını ispatladı
  2. İşte terörist Masharipov ilk ifadesi

'dan 'a ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Harekatı'nın 148'inci gününde, terör örgütü 'a ait 145 hedef vuruldu, 17 etkisiz hale getirildi.

TSK orayı başlarına geçirdi!
, Harekatının 148'inci gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gün içerisinde icra edilen operasyon kapsamında 17 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 137 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve silahlı İHA tarafından Bab ve Suflaniyah'da bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 barınma yeri, karargah olarak kullanılan bir bina ve bir bomba yüklü aracın imha edildiği ifade edildi.

TSK, harekatın başından bu güne kadar 2 bin 945 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler: , , , ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 09:44
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
murat murat

kılıçdaroğlu üzülmüştür bu güzel habere

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:52
musti musti

kutluyorum emniyet birimlerimizi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:52
emrah emrah

bütün askerlerimizi polisimizi allah korusun dualarımız onlarla.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:51
zafer zafer

zafer inananların olacak chp ve hdp kapatılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:51
ALİ ALİ

HELAL OLSUN TSK VE POLİSİMİZE

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 09:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar