Teklifin 7. maddesi de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifi nin ikinci tur görüşmelerinde birinci madde 345 kabul edildi.Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, birinci madde için gizli oylama yapıldı. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada birinci maddeye 345 kabul oyu çıkarken, 140 ret ve bir boş oy kullanıldı.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.



ÜÇÜNCÜ MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldı. 3 oy boş çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.



Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.



DÖRDÜNCÜ MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 138 ret oyu kullanıldı; 1 oy geçersiz, 4 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.

Maddeyle, Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.



BEŞİNCİ MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesi 342 oyla kabul edildi.



Beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.



ALTINCI MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.



Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 'TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'na ilişkin 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu kullanılan oy 485, 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz.



YEDİNCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifinin ikinci oturumunda, 'Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimini' düzenleyen 7'nci madde 340 oyla kabul edildi.



7'nci maddenin ikinci tur oylama sonucu; kullanılan oy 484, 340 kabul, 136 ret, 3 geçersiz, 4 boş, 3 çekimser.



Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekepalı, oylamanın ardından birleşimi saat 03.55'te kapattı. Anayasa değişikliği ile diğer maddelerin oylanması için TBMM bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.



