Teklifin 7. maddesi de kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, birinci madde için gizli oylama yapıldı. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada birinci maddeye 345 kabul oyu çıkarken, 140 ret ve bir boş oy kullanıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
İKİNCİ MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.
Maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
ÜÇÜNCÜ MADDE KABUL EDİLDİ
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldı. 3 oy boş çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.
DÖRDÜNCÜ MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 138 ret oyu kullanıldı; 1 oy geçersiz, 4 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.
Maddeyle, Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.
TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.
BEŞİNCİ MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesi 342 oyla kabul edildi.
Beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.
ALTINCI MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ
Anayasa Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.
Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 'TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'na ilişkin 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu kullanılan oy 485, 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz.
YEDİNCİ MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifinin ikinci oturumunda, 'Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimini' düzenleyen 7'nci madde 340 oyla kabul edildi.
7'nci maddenin ikinci tur oylama sonucu; kullanılan oy 484, 340 kabul, 136 ret, 3 geçersiz, 4 boş, 3 çekimser.
Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekepalı, oylamanın ardından birleşimi saat 03.55'te kapattı. Anayasa değişikliği ile diğer maddelerin oylanması için TBMM bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.
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Lawrencedaroglu biryerlerini yirtacak ,Feryatlari Rezinanslarda yankilaniyor
Degerli aziz Takvim okuyucularina Lawrencedaroglunun nasil carpildigina dair bir hikaye anlatayim Aslinda Hikaye Cami ile ilgili ve misafirlerinin agirlandigi bir konak olarak da kullaniliyor ve Bu CAMIYE bir CIN (chpkk) musallat olmus Her konaklayanin biryerleri Sakat veya kötürüm olarak ertesi güne gözlerini aciyor Sizler Cami yerine MECLISI düsünün CIN yerine CHPKK nin Genel müdürü Lawrencedaroglunu düsünün Günün birinde Uzun Adamin birtanesi Camiye yani Meclise gelir burada kalacam der yapma etme burada CIN yani Lawrencedaroglu var sakat kalirsin, kötürüm olursun mazallah bircok kisi de (adnan menderes Özal) bu yüzden öldü derler Vaz geciremezler. Uzun Adam kalir ve gece karanliginda sesizliginde kapi gicirdar Uzun adam Ayet el kursuyü okumaya baslar la tehuzuhu dediginde CIN yani Lawrencedaroglu bir FERYAT KOPARIR Yaktin beni der Uzun Adam da sorar neyle yaktim seni der. La tehuzuhu ile der Ayetel kürsi: Allah HU la illahe illa HU vel hayyum kayyum LA TEHUZUHU sinetun
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