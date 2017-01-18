Son servis!

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde Muzaffer Bağdat yönetimindeki öğrenci servisminibüsü, buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Takla atarak yan yatan minibüste tam bir can pazarı yaşandı. Kazanın etkisiyle öğrenciler araçtan fırladı. Feci kazada şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde can verirken, 14 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tavşanlı KaymakamıYüksel Kara, kaza yerine giderek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturmanınise sürdüğü vurgulandı.
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