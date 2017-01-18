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Son servis!

Servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Çok sayıda kişi, araçtan fırladı. Şoför olay yerinde can verirken, 14 öğrenci de yaralandı

Son servis!
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde Muzaffer Bağdat yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Takla atarak yan yatan minibüste tam bir can pazarı yaşandı. Kazanın etkisiyle öğrenciler araçtan fırladı. Feci kazada şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde can verirken, 14 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, kaza yerine giderek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü vurgulandı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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