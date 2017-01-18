Yol Durumu
  1. Anadolu Adliyesi'nde hareketli saatler

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında 'da yapılan da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Vanda çatışma! 2 terörist öldürüldü

'ın Edremit ilçesinde düzenlenen da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin "Teslim olun." çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 10:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar