Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin "Teslim olun." çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.