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PKK'ya çalışan muhabir Türkiye'ye alınmadı

ABD'nin önde gelen basın kuruluşu 'ın muhabirlerinden 'ın Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmedi. İlgili kurumlardan henüz açıklama yapılmazken Nordland'ın terör örgütü PKK lehine yazdığı makaleden dolayı alınmadığı öğrenildi.

PKKya çalışan muhabir Türkiyeye alınmadı

Dün Atatürk Havalimanı'na inen , 'Ulusal Güvenlik' nedeniyle sınır görevlileri tarafından kabul edilmeyip İngiltere'nin başkenti Londra'ya geri gönderildi.

Gazetenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı David McCraw de ilk kez bir muhabirinin Türkiye'ye girişine izin verilmediğini ifade etti.

PKK'YA İLİŞKİN MAKALELER YAZDI
PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ve kasım ile aralık ayında yazdığı PKK'ya ilişkin makalelerin girişine engel olabileceği belirtildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 10:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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almanci almanci

artik yol göründü bu gibi gazeteci altinda ajanlara.

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cevapla 18.01.2017 10:33
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