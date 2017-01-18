Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.
Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.
Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.
Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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kardeşlerim gazanız mübarek allah yar yardımcınız olsun
ALLAH MUVAFFAK EYLESİN ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ HAİNLERE KARŞI. AMİN.
Bitirsinler bu şer yuvalarını
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