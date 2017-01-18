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'nda terör u

İstanbul 'nda polis ekiplerince helikopter destekli gerçekleştirildi.

Okmeydanında terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna düzenlendi.

Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.

Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 22:35
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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yşl yşl

kardeşlerim gazanız mübarek allah yar yardımcınız olsun

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evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 00:36
g&#246;khan gökhan

ALLAH MUVAFFAK EYLESİN ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ HAİNLERE KARŞI. AMİN.

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evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 00:23
fiko fiko

Bitirsinler bu şer yuvalarını

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 23:30
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