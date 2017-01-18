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Nazlıaka’ya kötü haber

Nazlıaka’ya kötü haber
Ankara Milletvekili 'nın, CHP'den ihracının iptali talebiyle açtığı davada karar açıklandı. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu talebi reddetti. Nazlıaka'nın, karar nedeniyle bir hayli moralinin bozulduğu belirtildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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