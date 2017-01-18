Kötü durum!

Adana'da klimadan çıkan yangın, bir evi küle çevirdi. Evde yaşayan 3 kadın ve 2 çocuk ise yanmaktan son anda kurtuldu. Karataşİlçesi'nde yaşayan Ayşe Çevirici, küçük kızları Defne ve Duru ile birlikte annesi Güngör Ahı'nın evine gitti. Geceyi burada geçiren Çevirici, dün sabah uyandığında oturma odasındaki klimanın yandığını fark etti. Alevler bir anda şiddetlendi. Çevirici,2 kızını, kız kardeşi Asuman'ıve annesini güçlükle alevlerinarasından alıp dışarı çıkarabildi. Bu arada, komşuların haber vermesiyle olay yerine giden itfaiyeekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangınnedeniyle ev kullanılamazhale geldi. Evleri küle dönen AsumanAhı, gözyaşlarına hakim olamadı. Teyzesinin ağlamasına dayanamayan Duru ise Asuman Ahı'ya sarılarak "Ağlama teyzebiz yanındayız" dedi. Küçük Duru'nun teyzesinisakinleştirmeyeçamışması herkesiduygulandırdı.
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