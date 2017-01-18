Kötü durum!

Adana'da klimadan çıkan yangın, bir evi küle çevirdi. Evde yaşayan 3 kadın ve 2 çocuk ise yanmaktan son anda kurtuldu. Karataş İlçesi'nde yaşayan Ayşe Çevirici, küçük kızları Defne ve Duru ile birlikte annesi Güngör Ahı'nın evine gitti. Geceyi burada geçiren Çevirici, dün sabah uyandığında oturma odasındaki klimanın yandığını fark etti. Alevler bir anda şiddetlendi. Çevirici, 2 kızını, kız kardeşi Asuman'ı ve annesini güçlükle alevlerin arasından alıp dışarı çıkarabildi. Bu arada, komşuların haber vermesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evleri küle dönen Asuman Ahı, gözyaşlarına hakim olamadı. Teyzesinin ağlamasına dayanamayan Duru ise Asuman Ahı'ya sarılarak "Ağlama teyze biz yanındayız" dedi. Küçük Duru'nun teyzesini sakinleştirmeye çamışması herkesi duygulandırdı.