Kedin kavgası!

Denizli’de iki kadın arasında “Pisikolojik” savaş başladı. Emlakçı Dila Başkaya, kediler için kaldırıma “Kedi evi” yaptı. Ancak yan tarafta tost dükkan ıişleten Aslı Özil, “Hijyenik değil” diyerek komşusuna kızdı. Konuyu Başbakanlık İletişim Merkezi’ne taşıdı!
Hayvan sevgisi, ortamı gerdi. Denizli'de iki kadın kedi yüzünden birbirine girdi! Adres Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ydi. Emlakçı Dila Başkaya (32), soğuk havada sokak kedileri için kedi evi yapmaya karar verdi. Karton kutudan bir ev yapıp kaldırıma yerleştirdi. Üzerine de "Kedi evi dokunma" notunu iliştirdi. Sokak kedileri, önünde maması da bulunan kedi evini kapmak için sıraya girdi. Ancak Başkaya'nın yanındaki dükkanda tostçuluk yapan Aslı Özil (36) bu duruma tepki gösterdi. Kedilerin dükkanın hijyeni açısından sıkıntı oluşturacağını söyledi. Hal böyle olunca kadınlar birbirine girdi. Aslı Özil, Başkaya'yı Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayet etti.
SAĞLIĞA ZARARLI
Özil, "Gıda işi yapıyorum.Dükkanıma çocuklar geliyor. Sağlıkaçısından son derece zararlı. Kedilerdükkanımın içine kadar giriyor.Yaptıkları çok yanlış. Müşterilerimbu durumdan çok şikayetçiydi.Ben de durumu BİMER'e ilettim" dedi. Dila Başkaya'dan ise karşı hamle geldi. Başkaya da komşusunu Hayvan Haklarını Koruma Derneği'ne iletti. Başkaya, şunları söyledi: "Soğuk havalarda sevimli dostlarımız üşümesin diye kedi evi yaptım. Ancak Özil, bunları buradan kaldırmamızı istiyor aksi takdirde atacağını ve hayvanları zehirleyeceğini söylüyor. Onun dükkanıyla hiçbir alakamız yok, amacımız sadece hayvanlara ufak da olsa yardımda ve destekte bulunmak. Tartışma sadece bunlarıkaldırmamızla ilgili bağırarak,çağırarak, hakaretler ve küfürlerlebaskı yapıyor. Kaldırıma kedi eviyapmak bizim yasal hakkımız"
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