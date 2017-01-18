Karı-koca maç yönettiler

Kayseri'de gerçekleşen voleybol mücadelesinde eşi benzerine az rastlanan bir durum yaşandı. Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor maçını evli olan Alpaslan ve Hayriye Gerçel yönetti. Hakem çift, aynı maçta görev yapmanın mutluluğunu yaşadı. İkilinin babalarının dayıllarca voleybol hakemliği yaptığı,şimdilerde ise maçlardagözlemci oldukları öğrenildi. Hakem çift, "Bizim için unutulmayacakbir anı oldu" dedi.
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