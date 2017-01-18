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Karı-koca maç yönettiler

Karı-koca maç yönettiler
Kayseri'de gerçekleşen voleybol mücadelesinde eşi benzerine az rastlanan bir durum yaşandı. Develi Belediyesi ile Melikgazi Belediyespor maçını evli olan Alpaslan ve Hayriye Gerçel yönetti. Hakem çift, aynı maçta görev yapmanın mutluluğunu yaşadı. İkilinin babalarının da yıllarca voleybol hakemliği yaptığı, şimdilerde ise maçlarda gözlemci oldukları öğrenildi. Hakem çift, "Bizim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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