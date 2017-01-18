TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20.17 ila 20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlendi.
Bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak, imha edildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.
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ah fetö köpekleri yıllarca vurduk diyerek ihanet etmişler şimdiki gibi mücadele olsaydı terörmü kalırdı sagımızdan solumuza geçemezdi bundan sonra inşallah kökünü kurutacaklar en büyük bizim askerimiz ordumuz
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