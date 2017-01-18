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Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile bölgesine düzenlendi, tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

PKKya sınır ötesi darbe

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20.17 ila 20.35 saatleri arasında bölgesine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le düzenlendi.

Bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak, imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 22:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

ah fetö köpekleri yıllarca vurduk diyerek ihanet etmişler şimdiki gibi mücadele olsaydı terörmü kalırdı sagımızdan solumuza geçemezdi bundan sonra inşallah kökünü kurutacaklar en büyük bizim askerimiz ordumuz

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cevapla 18.01.2017 23:53
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