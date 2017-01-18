Kalbi çantasında

İzmir'de yaşayan Arzu Yıldız'ın oğlu Berk (7), doğumundan kısa bir süre sonra enfeksiyon geçirdi. Astım ve bronşit tedavisigördü. 7 yaşına geldiğinde isekalp yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Ancak organ bulunamadı. Bunun üzerine küçük çocuğakalbin görevini üstlenen 'solventrikül destek cihazı' takıldı.Cihazı çantasında taşıyan Berk,yeniden hayata tutundu. Oğlunu kaybetmek yerine ameliyat edilmesine karar verdiklerini belirten acılı anne Arzu Yıldız, "Oğlum 7 yaşındakarnında ve vücudunda şişmemeydana geldi. Vücudu su topladı. Doktorlar, bir ay sonra toprağa koyabileceğimiz bir çocuğumuz olduğunu söyledi ve bir şanstan bahsetti. Bunun kalp destek cihazıolduğunu anlatan doktorlar,deneyip denemeyeceğimizisordu. Düşünmeden onay verdik. Çocuğumuz masada da kalabilirdi, sağlığına da kavuşabilirdi. Bizim için önemli olan Berk'in nefes alıp tekrar hayata dönmesiydi. Ameliyat çok başarılı geçti" diye konuştu.
OKULA GİTMEK İSTİYOR
Oğlunun kalp nakli olması gerektiğini de söyleyen anne Yıldız şöyle devam etti: "Oğlumkalbini elinde taşırken üç kalpbekleyen arkadaşı hayatınıkaybetti. Oğlum artık kalbinielinde taşımaktan yoruldu. Nakil ile bu yükten kurtulmak istiyor." Kalp nakli olup okula gitmek istediğini ifade eden küçük Berk ise "3 arkadaşımnakil beklerken hayatını kaybetti.Kalp nakli olup sağlığımakavuşmayı ve okula gitmeyiistiyorum. Çantayı taşımaktançok yoruldum. Beni kalbimiçantada taşımaktan kurtarın" diyerek yardım istedi.
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