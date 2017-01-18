Kalbi çantasında

İzmir'de yaşayan Arzu Yıldız'ın oğlu Berk (7), doğumundan kısa bir süre sonra enfeksiyon geçirdi. Astım ve bronşit tedavisi gördü. 7 yaşına geldiğinde ise kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Ancak organ bulunamadı. Bunun üzerine küçük çocuğa kalbin görevini üstlenen 'sol ventrikül destek cihazı' takıldı. Cihazı çantasında taşıyan Berk, yeniden hayata tutundu. Oğlunu kaybetmek yerine ameliyat edilmesine karar verdiklerini belirten acılı anne Arzu Yıldız, "Oğlum 7 yaşında karnında ve vücudunda şişme meydana geldi. Vücudu su topladı. Doktorlar, bir ay sonra toprağa koyabileceğimiz bir çocuğumuz olduğunu söyledi ve bir şanstan bahsetti. Bunun kalp destek cihazı olduğunu anlatan doktorlar, deneyip denemeyeceğimizi sordu. Düşünmeden onay verdik. Çocuğumuz masada da kalabilirdi, sağlığına da kavuşabilirdi. Bizim için önemli olan Berk'in nefes alıp tekrar hayata dönmesiydi. Ameliyat çok başarılı geçti" diye konuştu.



OKULA GİTMEK İSTİYOR

Oğlunun kalp nakli olması gerektiğini de söyleyen anne Yıldız şöyle devam etti: "Oğlum kalbini elinde taşırken üç kalp bekleyen arkadaşı hayatını kaybetti. Oğlum artık kalbini elinde taşımaktan yoruldu. Nakil ile bu yükten kurtulmak istiyor." Kalp nakli olup okula gitmek istediğini ifade eden küçük Berk ise "3 arkadaşım nakil beklerken hayatını kaybetti. Kalp nakli olup sağlığıma kavuşmayı ve okula gitmeyi istiyorum. Çantayı taşımaktan çok yoruldum. Beni kalbimi çantada taşımaktan kurtarın" diyerek yardım istedi.



Mustafa KAYA