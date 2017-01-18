DEAŞ Terör Örgütü'nün İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen operayonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

DEAŞ terör örgütünün İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 28 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri bugün tamamlandı. 33 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 28'i hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması kapsamında tutuklama talep edilirken 5 şüheli savcılık ifadeleri ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin Nöbetçi Hakimlik'teki sorgu işlemleri devam ediyor.

Bilindiği gibi Cumhuriyet Savcısı tarafından DEAŞ terör örgütüyle irtibatları gerekçesiyle 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 33'ü gözaltına alınmıştı.



Sabah