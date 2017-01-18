Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak'ta Çamlıtepe Mahallesi'nde H.G'ye ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayında bir cep telefonunun çalınması ve mağdurun sosyal medya hesabına giriş yapılarak gazeteci olan babası İlhami Işık'a PKK/KCK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu olayın gerçekleştiği mahallede bulunan çok sayıda iş yerinin güvenlik kamerası incelendi.
Çok yönlü yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametten çalınan cep telefonu ise ikinci el telefon alım satımı yapan bir mağazada ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütü adına tehdit etmek", ayrıca bir şüpheli hakkında da "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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BU ÖRGÜT SEMPATİZANLARINI ARTIK SALMAYIN İDAMA HAZIRLAYIN İDAMI DA ÇIKARTIN 50 SENEDİR BUNLAR Bİ ŞEKİLDE DÖNÜP DOLAŞIP YİNE BU İŞİN İÇİNE GİRİP CANIMIZI YAKIYORLAR. İBRETİ ALEM İÇİN SALLANDIRIN ŞUNLARI ARTIK..
Allahına kurban reis yılmak yok yolundayız
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