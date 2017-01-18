Görüşmeye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak olan anayasa değişikliğinin teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Randevu talebine olumlu yanıt vermesinin hemen ardından Bahçeli'den gelen "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır" şeklindeki sözler, randevunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizliğe yol açmıştı. Kılıçdaroğlu "sözkonusu vatansa gerisi teferruattır" yanıtıyla randevuya gideceği mesajını verdi.
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