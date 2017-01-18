Gizemli acı

Ayrıldığı hemşire sevgilisini öldürüp kızını yaralayan saldırgan, silahı başına dayayıp tetiğe bastı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Annesini kaybeden Gizem’in son mesajı ise herkesin içini yaktı: Artık benim kaybedecek hiçbir şeyim yok
Erkek terörü sonlanmadı. Acının bu seferki adresi Adana'ydı. Kanlı olay, 15 Ocak'ta yaşandı. 22 yaşındaki kızı Gizem T. ile birlikte yaşayan hemşire Fatma T. (42), 2 yıl önce evinde kiracı olarak oturduğu Emre Arıkan ile tanıştı. Hemşire ileArıkan aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 hafta önce Fatma T., ayrılık kararı aldı. Bu durumu kabullenemeyen Emre Arıkan ise genç kadına tehditler yağdırdı. Öfkeli genç, 15 Ocak'ta kızıyla birlikte apartmana giren Fatma T.'nin yanına gidip, barışma isteğini tekrarladı. Ancak yine red cevabı aldı. Sinirlenen EmreArıkan, belindeki tabancayı çıkarıphemşire sevgilisine ateş etmeyebaşladı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Gizem T. ise annesine daha fazla kurşun gelmemesi için Emre Arıkan'ın önüne geçmeye çalıştı. Bunun üzerine saldırgan, genç kıza da ateş açtı. Kurşun Gizem'in suratını sıyırdı. Emre Arıkan daha sonra aynı silahı başına dayayarak tetiğe bastı.
KATİL HASTANEDE ÖLDÜ
Olay yerine giden sağlık ekipleri vurulan anneyi, kızını ve Emre Arıkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, annesi Fatma T. ise tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. Fatma T.'nin katilinin de dün sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Sevgilisi tarafından öldürülen Fatma T.'nin cenazesi dün son yoluculuğuna uğurlandı. Gizem ise cinayete kurban giden annesininölümünün ardından yıkıldı. Genç kız, olaydan sonra sosyal paylaşım sitesinden, "Artık benimkaybedecek hiçbir şeyim yok" mesajını paylaştı.
'GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR' Fatma T.'yi öldürdükten sonra kendi başına ateş eden Emre Arıkan, dün tedavi gördüğü hastanede can verdi. Arıkan'ın cenazesi dün otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürülen Fatma T.'nin sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül2016'daki "Tabağına yiyebildiğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" yazılı paylaşımı dikkat çekti. Gençkadının ardında bıraktığıkızı Gizem'in ise hala olayınşokunu yaşadığı öğrenildi.
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