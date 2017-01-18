Gizemli acı

Erkek terörü sonlanmadı. Acının bu seferki adresi Adana'ydı. Kanlı olay, 15 Ocak'ta yaşandı. 22 yaşındaki kızı Gizem T. ile birlikte yaşayan hemşire Fatma T. (42), 2 yıl önce evinde kiracı olarak oturduğu Emre Arıkan ile tanıştı. Hemşire ile Arıkan aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 hafta önce Fatma T., ayrılık kararı aldı. Bu durumu kabullenemeyen Emre Arıkan ise genç kadına tehditler yağdırdı. Öfkeli genç, 15 Ocak'ta kızıyla birlikte apartmana giren Fatma T.'nin yanına gidip, barışma isteğini tekrarladı. Ancak yine red cevabı aldı. Sinirlenen Emre Arıkan, belindeki tabancayı çıkarıp hemşire sevgilisine ateş etmeye başladı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Gizem T. ise annesine daha fazla kurşun gelmemesi için Emre Arıkan'ın önüne geçmeye çalıştı. Bunun üzerine saldırgan, genç kıza da ateş açtı. Kurşun Gizem'in suratını sıyırdı. Emre Arıkan daha sonra aynı silahı başına dayayarak tetiğe bastı.



KATİL HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine giden sağlık ekipleri vurulan anneyi, kızını ve Emre Arıkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, annesi Fatma T. ise tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. Fatma T.'nin katilinin de dün sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Sevgilisi tarafından öldürülen Fatma T.'nin cenazesi dün son yoluculuğuna uğurlandı. Gizem ise cinayete kurban giden annesinin ölümünün ardından yıkıldı. Genç kız, olaydan sonra sosyal paylaşım sitesinden, "Artık benim kaybedecek hiçbir şeyim yok" mesajını paylaştı.



'GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR'

Fatma T.'yi öldürdükten sonra kendi başına ateş eden Emre Arıkan, dün tedavi gördüğü hastanede can verdi. Arıkan'ın cenazesi dün otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürülen Fatma T.'nin sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki "Tabağına yiyebildiğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" yazılı paylaşımı dikkat çekti. Genç kadının ardında bıraktığı kızı Gizem'in ise hala olayın şokunu yaşadığı öğrenildi.