Fire olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, dün önce AK Parti MYK'sını topladı, ardından da milletvekilleriyle öğle yemeği yedi. Edinilen bilgiye göre milletvekillerine ilk turda teklifin arkasında sağlam duruşlarından dolayı teşekkür eden Yıldırım, görüşmelere ilişkin bazı çevrelerin fitne çıkarmak istediğini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Yıldırım, "Grubumuz sağlam durdu. Teklifin 342-343 bant aralığında Meclis'ten geçeceğine inanıyorum. Fitne ve dedikodular bizi yıldırmadı, yolumuza devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sağlam duruşumuzla, oylarımızla bu teklifi Meclis'ten geçireceğiz" dedi ve ekledi: Yeni sistemde artık Başbakan'ın olmayacak. Biz milletimize sevdalıyız koltuklara değil. 14 yıl boyunca bir çok kez saldırıya uğradık. Millet iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadık...