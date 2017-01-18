Fidye operasyonu

İstanbul'da 3 fidyeci, 30 yıldır mobilyave gayrimenkul satışıyapan Yemenli işadamı Ali Hussain El Surmi'yi(63) hedef seçti. İşadamının torunu AliR.S.'yi kaçıran saldırganlar, daha sonra işadamıyla temasa geçti. Yaşlı adamdan, torununun canı karşılığı 3milyon dolar fidye istedi. Yemenli işadamınınşikayeti üzerine polis hareketegeçti. Polis, kaçırılan çocuğun zorla tutulduğu Silivri'deki bir villaya operasyon düzenledi. Başında silahlı bir kişinin beklediği rehine çocuk Ali R.S., kaçırıldıktan 56 saat sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan ve Suriyeli oldukları belirlenen fidyeciler F.H. (30), M.D. (23) ve M.A. (25) adliyeye sevk edildi.
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