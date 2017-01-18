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'cü kiliseye sığınmış

Firari 'cü 'ün Almanya'da kaldığı adres belli oldu. Öz'ün ailesiyle ikamet ettiği ve Alman istihbaratı BND tarafından korunduğu öğrenilen lüks villanın örgüte ait Gökkuşağı Özel Okulu'yla, Evanjelik Freiburg Barış Kilisesi'nin de içinde bulunduğu bir komplekste yer alıyor. Komplekste yer alan kilisenin ise FETÖ'yle ortak 'dinlerarası diyalog' projesi yürüttüğü ortaya çıktı.

FETÖcü Zekeriya Öz kiliseye sığınmış

'nün yargıdaki tepe isimlerinden 'ün Almanya'nın Freiburg kentindeki adresi belirlendi. Öz'ü Alman istihbaratı BND'ye bağlı ajanların koruduğu da ortaya çıktı. Öz'ün Almanya'daki adresinde ise Evanjelik Freiburg Barış Kilisesi bulunuyor. Bu kilisenin bir başka özelliği de FETÖ'nün dünyadaki yapılanmasının temel dayanaklarından olan 'dinler ve kültürler arası diyalog' safsatasına en az FETÖ kadar önem vermesi ve bölgedeki Müslüman dernek ve vakıflarla ortaklaşa yürüttüğü projeler. Öz ve eşi ise kilisenin hemen arkasında bulunan, Almanya'da FETÖ ile bağlantılı okulu Gökkuşağı Özel Okulu'na yakın (Regenbogen-Schule) lüks evde kalıyor.

ORTAK PROJELER YAPIYORLAR
1968'de Almanya'da kurulan kilisenin sitesinde 2014'te hazırlanan raporda kilisenin bölgedeki Müslüman dernek ve vakıflarla yaptığı ortaklıklar ve çalışmalara yer veriliyor. 'Komşuluktan Ortaklığa Baden'deki Hıristiyanlar ve Müslümanlar' başlıklı raporda kilisenin ortaklaşa çalıştığı vakıflardan birisi de Kültürlerarası Anlayış Vakfı ya da Almanya'da bilinen ismiyle Baden-Würtemberg Diyalog Vakfı. FETÖ'nün Almanya'daki önemli merkezlerinden birisi olan GFD'nin yönetim kurulunda da FETÖ'nün Avrupa'daki kiliselere sızmak için kendi ilahiyatçıları var. GFD yönetimindeki isimler ise şunlar: Tübingen Üniversitesi'nden Hıristiyan ilahiyatçılar Prof. Urs Baumann, Prof. Karl-Josef Kuschel, Ersin Uğursal ve Prof. Dr. Ahmet Ünal.



ÖRGÜTE MİLİTAN YETİŞTİREN OKUL
FETÖ'nün ABD'de olduğu gibi Almanya'da da ülkedeki Katolik, Protestan ve Evanjelik kiliseler ve okullarla ortak projeler yürüttüğü biliniyor. Kilisenin hemen arkasında ise terör örgütünün Gökkuşağı Özel Okulu (Regenbogen-Schule) bulunuyor. Bu okulun FETÖ ile bağlantılarını Alman Badische Zeitung gazetesinden Nadine Zeller 17 Şubat 2014 tarihli haberinde ortaya çıkarmıştı.

GÜLEN'E ÖVGÜ
Öz'ün kaldığı adreste bulunan Evanjelik Kilisenin 2004 tarihli raporunda 'Almanya'daki Çatı Dernekler' şöyle tanımlanıyor: Vakfın 2008'de Baden-Würtemberg'deki Alman-Türk akademisyenler tarafından kurulduğu, amacının ise farklı kültürel sahip insanları bir araya getirerek barışa katkıda bulunmak olduğu iddia ediliyor. Vakfın 'Tüm dünyada sevilen Türk imam Gülen'in doktrinleri üzerine kurulan 'Hizmet hareketi'yle adlandırıldığı ifade ediliyor.

Akşam
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 11:28
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

imansızın camiye sığınacak hali yok ya...tabi ki kiliseye sığınacak...ALÇAK...

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 18.01.2017 13:10
hasan hoca hasan hoca

zekin altına zırhlı aracda tahsis etmişlermi

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır2
cevapla 18.01.2017 12:17
Ahmet Ahmet

Avrupada kliselerin cemaati kalmamıştı,artık fetönün ka.çakları oradaki kliselerin yeni cemaatleri oldu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 18.01.2017 12:02
Mesut ŞEN Mesut ŞEN

Herkes ait olduğu yere....

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 18.01.2017 11:51
izlenimler izlenimler

SOYSUZ Köpek-ler

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 18.01.2017 11:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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