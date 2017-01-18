Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bugün dava açılan Rota Haber eski sahibi Ünal Tanık tutuklanarak ceazevine gönderildi.
YALOVA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Fethullahçı Terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hazırlanan iddianamede sanık olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ünal Tanık dün Yalova'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevkedilen Ünal Tanık soruşturma savcılığı tarafından tutuklamaya sevkedildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Tanık İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi Selami Yılmaz tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ tetikçisi Ünal Tanık tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün tetikçisi Ünal Tanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bugün dava açılan Rota Haber eski sahibi Ünal Tanık tutuklanarak ceazevine gönderildi.
Etiketler: Ünal Tanık , FETÖ
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Anlamadigim Feto köpekleri Enseleneceklerinin, Nallari dikeceklerinin Cehenneme gideceklerinin rüyalarini niye görmüyorlar ROTA ile ne ilgisi var demeyin hemde cokkk ilgisi var Kilictan keskin, kildan ince ROTA AYARI BOZUK OLUNCA GÖZLERI var GÖRMEZ Her yer düz ve genis zannediyorlar cumbur CIAmaat Lemmingeler gibi Tepe takla ucurumdan asagiya atliyorlar.
bu adamı 3 yık önce anlamıştım fetöcu olduğunu tv lerde hep hık mık ederdi hele kasnal yedi ve ülke tv gibi kanallarda proğram yapıyordu çok kızıyordum neyseki kovdular
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