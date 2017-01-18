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tetikçilerinin cezaları belli oldu

 soruşturması kapsamında aralarında örgütün tetikçiliğini yapan  ile Köşe Yazarı ’ın da bulunduğu 29 FETÖ'cü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Said Sefa'ya ağırlaştırılmış müebbet, Atilla Taş ve 27 şüpheliye ise 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FETÖ tetikçilerinin cezaları belli oldu

'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında , ve 'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi, diğer 28 şüphelinin ise "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

FUAT AVNİ'Yİ KURAN SAİD SEFA'YA MÜEBBET SİTEMİ
Darbe girişiminin ardından, medya mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İŞTE FETÖ'NÜN MEDYA TETİKÇİLERİNE İSTENEN CEZALAR
İddianamede 25'i tutuklu diğer 28 şüpheli Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 11:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ilhan ilhan

bunlar madem terörist madem ülkeyi satmaya çalıştılar.karşılığı kesinikle idam olmalıydydı

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cevapla 18.01.2017 12:08
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