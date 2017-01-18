Esrarın turşusunu kurdular

Zehir tacirleri bunu da yaptı. Turşu bidonuna esrar basan zanlı yakalandı. Buna göre Balıkesir Bandırma'daekipler, E.K. adlı zanlınınMardin'den kente geldiği yönündeihbar aldı. Söz konusu şahıs yolcu otobüsünde yakalandı. Ekipler, zanlıyaait olan 4 turşu bidonunu da açtı. Önce sarmısak ardından zehir kokusuyla karşılaştı. Aramaya takılan turşubidonlarının içinden 5 kilo esrarçıktı. Bu manzara hainlerin uyuşturucu ticareti için neler yaptığını bir kez daha ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklama istemiyle adliyeye çıkarıldı.
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