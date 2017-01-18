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Esrarın turşusunu kurdular

Esrarın turşusunu kurdular
Zehir tacirleri bunu da yaptı. Turşu bidonuna esrar basan zanlı yakalandı. Buna göre Balıkesir Bandırma'da ekipler, E.K. adlı zanlının Mardin'den kente geldiği yönünde ihbar aldı. Söz konusu şahıs yolcu otobüsünde yakalandı. Ekipler, zanlıya ait olan 4 turşu bidonunu da açtı. Önce sarmısak ardından zehir kokusuyla karşılaştı. Aramaya takılan turşu bidonlarının içinden 5 kilo esrar çıktı. Bu manzara hainlerin ticareti için neler yaptığını bir kez daha ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklama istemiyle adliyeye çıkarıldı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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