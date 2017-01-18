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Esenyurt'taki operasyona şehidin abisi de katıldı

saldırısında şehit olan polis memuru 'ın abisi 'ın da teröristin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyona katıldığı öğrenildi.

Esenyurttaki operasyona şehidin abisi de katıldı

'yı kana bulayan terörist İstanbul polisinin başarı operasyonu ile Esenyurt'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

ŞEHİDİN ABİSİ DE OPERASYONA KATILDI
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin büyük bir başarıya imza attığı operasyona Reina'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru 'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi 'ın da katıldığı ortaya çıktı.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 10:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halktan halktan

yav operasyona katılsa ne olacak Yakalansa ne olacak cezası hafif aümerikada olsa adamı anında polisler vururdu türkiyede yakala besle yargıla masraf ed dürziye

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 18.01.2017 12:04
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