Esenyurt'taki operasyona şehidin abisi de katıldı

Reina'yı kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul polisinin başarı operasyonu ile Esenyurt'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

ŞEHİDİN ABİSİ DE OPERASYONA KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin büyük bir başarıya imza attığı operasyona Reina'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız'ın da katıldığı ortaya çıktı.



