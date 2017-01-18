Esenyurt'taki operasyona şehidin abisi de katıldı

Reina'yı kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul polisinin başarı operasyonu ile Esenyurt'ta saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
ŞEHİDİN ABİSİ DE OPERASYONA KATILDI
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin büyük bir başarıya imza attığı operasyona Reina'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız'ın da katıldığı ortaya çıktı.
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yav operasyona katılsa ne olacak Yakalansa ne olacak cezası hafif aümerikada olsa adamı anında polisler vururdu türkiyede yakala besle yargıla masraf ed dürziye
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