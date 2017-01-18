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Canlı yayın kazası

Canlı yayın kazası
Katıldığı bir televizyon programında, "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri nedeniyle 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan hakkında dava açılan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Aşkar, hakim karşısına çıktı. Aşkar kendisini, "Canlı yayın kazasıydı" diye savunarak özür diledi. Hakim, şeker hastası olduğu için Aşkar'ı duruşmalardan vareste tuttu. Davayı ileri bir tarihe erteledi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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