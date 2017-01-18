Cani damat

EŞİ tarafından terk edilen UzmanÇavuş Alper Deveci, katliam yaptı.Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde öncekiakşam Uzman Çavuş Deveci ile evi terkedip, ailesinin yanına yerleşen eşi AynurDeveci'ye kızdı. Soluğu eşinin annesininevinde aldı. Uzman Çavuş Deveci,tartıştığı kayınvalidesi Nurhan Yaktıile baldızı Aysun Bozcan'a kurşunyağdırdı. Kurşunlardan biri de Bozcan'ın 9yaşındaki kızı Fundanur'u elinden yaraladı.Deveci, aracına binerek olay yerindenkaçtı. Eve giden sağlık ekipleri AysunBozcan'ın öldüğünü belirlerken, yaralananNurhan Yaktı ambulansla hastaneyekaldırıldı. Ancak damadı tarafındanvurulan kayınvalide Yaktı da dün tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis baldızını ve kayınvalidesiniöldüren katil damadı her yerde arıyor.
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