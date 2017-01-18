Cani damat

EŞİ tarafından terk edilen Uzman Çavuş Alper Deveci, katliam yaptı. Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde önceki akşam Uzman Çavuş Deveci ile evi terk edip, ailesinin yanına yerleşen eşi Aynur Deveci'ye kızdı. Soluğu eşinin annesinin evinde aldı. Uzman Çavuş Deveci, tartıştığı kayınvalidesi Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozcan'a kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri de Bozcan'ın 9 yaşındaki kızı Fundanur'u elinden yaraladı. Deveci, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Eve giden sağlık ekipleri Aysun Bozcan'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Nurhan Yaktı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak damadı tarafından vurulan kayınvalide Yaktı da dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis baldızını ve kayınvalidesini öldüren katil damadı her yerde arıyor.