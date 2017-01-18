Büyük dehşet!

Ağrı'da, Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Osmanoğlu, ismi henüz öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisi ile kavga etti. İddiaya göre olayı öğrenen veli A.O., sokakta yakaladığı Muhammed'i adeta linç etti. Talihsiz yavru hemen hastaneye götürüldü. Durumu öğrenen baba Fuat Osmanoğlu, şok geçirdi. Öfkeli baba, "Muhammed ile kavga eden çocuğun velisiyle görüşmek için iş yerine gittim. Karşıma 40-45 yaşlarında bir adam çıktı ve daha ben bir şey sormadan 'Çocuğa ben vurdum' dedi. 'Sebebi ne' dedim? O da çocuğuyla kavga ettiği için dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben de hastaneden darp raporu aldım, adli mercilere şikayet edeceğim." diye konuştu. Babanın şikayeti üzerine hem okul hem de kolluk güçleri devreye girdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.