Büyük dehşet!

Ağrı'da, Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Osmanoğlu, ismi henüz öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisi ile kavga etti. İddiaya göreolayı öğrenen veli A.O., sokaktayakaladığı Muhammed'i adeta linçetti. Talihsiz yavru hemen hastaneye götürüldü. Durumu öğrenen baba Fuat Osmanoğlu, şok geçirdi. Öfkeli baba, "Muhammed ile kavga eden çocuğunvelisiyle görüşmek için iş yerinegittim. Karşıma 40-45 yaşlarındabir adam çıktı ve daha ben bir şeysormadan 'Çocuğa ben vurdum' dedi. 'Sebebi ne' dedim? O da çocuğuyla kavga ettiği için dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben de hastaneden darp raporu aldım, adli mercilere şikayet edeceğim." diye konuştu. Babanın şikayeti üzerinehem okul hem de kolluk güçleridevreye girdi. Olayla ilgili incelemebaşlatıldığı kaydedildi.
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