Anadolu Adliyesinde şüpheli bir sırt çantası, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Adliyesinin C Blok -1 girişinde şüpheli bir sırt çantası gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten adliyeye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. Metroya giriş ve çıkış da bir süre kapatıldı.

İncelemenin ardından sırt çantası, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Bomba süsü verildiği belirtilen sırt çantasının içinden kablolar çıktı. Sırt çantası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.



