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  1. AK Parti'li vekil raporla ısırıldığını ispatladı

'nde hareketli saatler

Anadolu Adliyesinde hareketli saatler
personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inlceme yapıyor.

Ayrıntılar gelecek...
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 10:08
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