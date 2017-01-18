Aile boyu katliam

İZMİR'in Buca İlçesi, aile katliamı haberiyle sarsıldı. Telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki, dün sabah işyerini açmadı. Meraklanan esnaf, Tiryaki'yi aradı. Ancak gençadama ulaşılamadı. Bu arada bir ihbarı değerlendiren polis, ormanlıkalanda dövüldükten sonra tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Tiryaki'nin evine giden polisler, kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 3 kadıncesediyle daha karşılaştı. Yapılan incelemede, Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği ve 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki (20), annesi Aysel Aslan ve kız kardeşi Behiye Aslan'ın (19) bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Aysel Aslan'ın ikinci kez evlendiğini, ancak ikinci eşi Mehmet Aslan'ın da geçen yıl öldürülerek denize atıldığı bilgisine ulaştı. Cinayetlerin, ailenin tanıdığı kişi ya da kişiler tarafından işlenmiş olabileceği şüphesi ağırlık kazandı. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Olayı duyunca eve gelen öldürülen Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay ise "Yavrularımıkoruyamadım. Onların hiçbirgünahı yoktu" diye ağladı.
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