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Aile boyu

Hüseyin Tiryaki’nin cesedi yola atıldı. Vahşet bununla sınırlı kalmadı. Öldürülen gencin eşinin, annesinin ve kız kardeşinin de evlerinde katledildiği ortaya çıktı

Aile boyu katliam
İZMİR'in Buca İlçesi, aile ı haberiyle sarsıldı. Telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki, dün sabah işyerini açmadı. Meraklanan esnaf, Tiryaki'yi aradı. Ancak genç adama ulaşılamadı. Bu arada bir ihbarı değerlendiren polis, ormanlık alanda dövüldükten sonra tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Tiryaki'nin evine giden polisler, kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 3 kadın cesediyle daha karşılaştı. Yapılan incelemede, Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği ve 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki (20), annesi Aysel Aslan ve kız kardeşi Behiye Aslan'ın (19) bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Aysel Aslan'ın ikinci kez evlendiğini, ancak ikinci eşi Mehmet Aslan'ın da geçen yıl öldürülerek denize atıldığı bilgisine ulaştı. Cinayetlerin, ailenin tanıdığı kişi ya da kişiler tarafından işlenmiş olabileceği şüphesi ağırlık kazandı. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Olayı duyunca eve gelen öldürülen Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay ise "Yavrularımı koruyamadım. Onların hiçbir günahı yoktu" diye ağladı.

Onur TUNGUT
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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