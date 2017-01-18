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'nin "'ı vurduk" yalanı!

Koalisyon güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 'a yaptığı harekata sadece silahlı İHA ile destek verirken, ağırlıklı terör örgütü PKK/PYD üyelerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka harekatına taarruz uçaklarıyla destek vermesi dikkat çekiyor.

ABDnin El Babı vurduk yalanı!

Koalisyon güçlerinin 'a yönelik 4 hava taarruzu gerçekleştirildiği 'li yetkililerce açıklanmasının ardından dikkatler tekrar bölgeye çevrildi. Uzun sürenin ardından koalisyon kapsamında gerçekleştirilen bu hava harekatı dikkati çekti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD tarafından gerçekleştirilen hava harekatı savaş uçağıyla yapılmadı, hedefler keşif amaçlı bölgeye gönderilen silahlı İHA ile vuruldu.

BİLDİRİLEN HEDEFLERE ATEŞ AÇILMIYOR
Savaş uçağıyla yapılacak bir harekatla aynı etkiyi taşımayan bu harekatın, TSK'nın koalisyona bildirdiği terör örgütü DEAŞ hedeflerine yapılmaması da dikkati çekti. Silahlı İHA, küçük çaplı hedefleri vurdu.

TSK, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında yürütülen harekat kapsamında üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiriyor. DEAŞ'a ait hedeflere ilişkin koordinatları her gün koalisyon güçleriyle paylaşıyor. Buna karşılık koalisyon güçleri, destek sözlerini yerine getirmeyerek, paylaşılan hedeflere ateş açmıyor.

Bir dikkat çekici unsuru ise terör örgütü PYD'ye verilen destek oluşturuyor. El Bab'a sadece silahlı İHA ile sınırlı harekat düzenleyen koalisyon güçleri, aynı enlemdeki Rakka'ya harekatta bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için savaş uçaklarıyla 20 harekat düzenliyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük bölümünü ise terör örgütü PKK/PYD üyelerinin oluşturması dikkat çekiyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 18:12
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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atat&#252;rk atatürk

degerli ne vardá bu is icin ne kadar cok para döküyorlar anliyalim abd tavugu esirgemiyorsunuz neden acaba türkiyeye baski kurmak ekonomiyi cökertmek zayif türkiyeyi kivamina getirmek kartal yavrularina hazirlar yavrular kapisir kim bunlar pyd israili ab iran vs demekki irani hedef gösterip türkiyeyi hedef almakmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 00:03
..... .....

abd birgün gelecek kendi pisliğinde boğulacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 23:59
MULA MULA

INCIRLIKI KAPAT NIYE SIZLALMAMAMIZA GEREK YOK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 22:30
Ramba Samba Ramba Samba

Hatirlarsaniz ! 200 sorti yapip dört deaşli vurduklari gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 18.01.2017 20:38
Ramba Samba Ramba Samba

IlluminaNATO

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 18.01.2017 19:43
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