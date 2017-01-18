ABD yolcusu

Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, YükseköğretimKurumu'nda(YÖK) Akademisyenler ilebuluştu. 20 Ocak'ta ABD'nin yeni başkanıDonald Trump'ın devir teslim töreninekatılmak için ABD'ye gideceğini açıklayanÇavuşoğlu, "Mevcut yönetiminYPG'ye silah vermek gibi bazı hatalarıoldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'ibize hala iade etmediler. Tüm bukonuları yeni yönetimle tekrar elealacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivmekazandıracağız. Bunun için biz herkonuda hazırız" dedi.
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