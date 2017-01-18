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ABD yolcusu

ABD yolcusu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurumu'nda(YÖK) Akademisyenler ile buluştu. 20 Ocak'ta ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın devir teslim törenine katılmak için ABD'ye gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, "Mevcut yönetimin YPG'ye silah vermek gibi bazı hataları oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i bize hala iade etmediler. Tüm bu konuları yeni yönetimle tekrar ele alacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız. Bunun için biz her konuda hazırız" dedi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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