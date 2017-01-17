Yıldırım’dan iki toplantı

Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah ilk olarak parti kurmaylarıyla MYK toplantısı gerçekleştirecek. Yıldırım öğle saatlerinde ise partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda Yıldırım'ın fire vermeden gerçekleştirilen ilk tur oylaması için milletvekillerine teşekkür edecek ve ikinci turda da aynı performansı göstermelerini isteyecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer aldığı anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylaması masaya yatırılacak. Ayrıca, kritik ikinci tur oylamasında nasıl bir yol izleneceği belirlenecek.