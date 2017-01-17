Yatakta bastı dehşet saçtı

Yasak aşk faciayla sonlandı. Karısını sevgilisiyle basan koca, dehşet saçtı. Evden 3'ünün cesedi çıktı. Korkunç olay dün İzmir'de yaşandı. 38 yaşındaki Mustafa Şirin, işe gitti. Ancak bir süre sonra eve geri döndü. Kapıyı açınca büyük şok yaşadı. Eşi Miray Şirin (36) ile sevgilisi Selahattin Demirkol'u (38) yatakta bastı. Cinnet getiren koca, silahına sarıldı. Önce karısına ardından da yasak aşkına kurşun yağdırdı. Daha sonra namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. Silah sesleri üzerine komşular hemen polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, Demirkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Miray Şirin ile eşi Mustafa Şirin ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çift de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp'a gönderildi. Öte yandan, Şirin çiftinin daha önce de boşanma aşamasına geldiği, sonra ise tekrar barıştığı iddia edildi.