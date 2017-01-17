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Yaşlı çift soba kurbanı

Yaşlı çift soba kurbanı
Şanlıurfa'da Bozan-Kadriye Kartal çifti dün sabah yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine giden sağlık ekibi yaşlı çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğünü belirledi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mehmet YILDIRIM
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