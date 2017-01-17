Yol Durumu
  1. Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
  2. İstanbul Valisi: Terörist suçunu kabul etmiştir

Valinin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

İstanbul'da Reina teröristinin yakalanmasını dün gece son dakika olarak duyuran dünyanın en büyük medya organları, sabah saatlerindeki İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarını da canlı olarak aktardı.

Valinin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından İstanbul Emniyet Müdürüğü önünde gerçekleştirilen basın toplantısını, dünya televizyonları canlı yayınla seyircilerine aktardı.

DÜNYAYA NAKLEN DUYURDULAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçen Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın basın toplantısı, BBC, CNN, Al Jazeera English gibi en büyük haber televizyonları tarafından naklen verildi. Reuters, AP gibi haber ajansları da basın toplantısını dünyaya naklen geçti.
  • 17 Ocak 2017, Salı 12:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar