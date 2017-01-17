Valinin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından İstanbul Emniyet Müdürüğü önünde gerçekleştirilen basın toplantısını, dünya televizyonları canlı yayınla seyircilerine aktardı.

DÜNYAYA NAKLEN DUYURDULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçen Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın basın toplantısı, BBC, CNN, Al Jazeera English gibi en büyük haber televizyonları tarafından naklen verildi. Reuters, AP gibi haber ajansları da basın toplantısını dünyaya naklen geçti.