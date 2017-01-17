Vahşet izleri!

Sır cinayet dün Sivas'ta işlendi. Evli ve 5 çocuk annesi 30 yaşındaki FadimeYılmaz, evinin yakınlarında 12 yerinden bıçaklandı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın olay yerinden yaklaşık10 metre ötedeki bir apartman dairesindeoturduğu öğrenildi. Kadının oturduğu binadan, hayatını kaybettiği yere kadar kan izleri ve ayakkabılarına rastlandı. Saldırıya uğrayan Fadime Yılmaz'ın kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Acı haberi alarak sokağa gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Fadime Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Başçiftçi, sabah saatlerinde sadece bağrışma sesleri duyduğunu daha sonra da yerde yatan kadını fark ettiklerini ancak olayı görenin olmadığını söyledi. Emniyet güçlerimarket işleten F.Y.'yi şüpheli olarakaramaya başladı. Adresinde bulunamayanbakkalı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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