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Vahşet izleri!

Evli 5 çocuk annesi Fadime Yılmaz, bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalıştığı anlaşılan kadının ayakkabıları ve kan izleri cesetten 10 metre ileride bulundu

Vahşet izleri!
Sır dün Sivas'ta işlendi. Evli ve 5 çocuk annesi 30 yaşındaki Fadime Yılmaz, evinin yakınlarında 12 yerinden bıçaklandı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın olay yerinden yaklaşık 10 metre ötedeki bir apartman dairesinde oturduğu öğrenildi. Kadının oturduğu binadan, hayatını kaybettiği yere kadar kan izleri ve ayakkabılarına rastlandı. Saldırıya uğrayan Fadime Yılmaz'ın kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Acı haberi alarak sokağa gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Fadime Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Başçiftçi, sabah saatlerinde sadece bağrışma sesleri duyduğunu daha sonra da yerde yatan kadını fark ettiklerini ancak olayı görenin olmadığını söyledi. Emniyet güçleri market işleten F.Y.'yi şüpheli olarak aramaya başladı. Adresinde bulunamayan bakkalı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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