İntihara teşebbüs eden Hülya Sancaklı’nın yaşama tutunma şansı, bugün belli olacak. 72 saati atlatırsa, hayata gözlerini açacak. MHP’li Saffet Sancaklı ise yoğun bakımın kapısında “Uyan Hülya” diye dua ediyor
İstanbul Alkent 2000'deki villasında evde tek başınayken tabancayla intihara teşebbüs eden 49 yaşındaki iki çocukannesi Hülya Sancaklı'nın yaşama tutunması için ilk 72 ila 92 saat çok önemli. Beylikdüzü'ndeki Özel Medicana Hastanesi doktorları, 72 saati atlatırsa Sancaklı'nın yaşama şansının olabileceğini belirtti.
BUGÜN KRİTİK GÜN
Cumartesi saat 20.30 sıralarında canına kıymak isteyen Hülya Sancaklı'nın bugün akşam saatlerine kadar dayanması, hayata tutunması sağlanacak. 19 yıllık evli olan Hülya Sancaklı'nın neden intihara teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor. Ancak silahın tetiğine basmadan önce çocuklarına bıraktığı notta "Duygu'm, Mert'im beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim" yazması, bunalımda olduğu yorumlarına nedenoldu. İddialara göre Hülya Sancaklı, eşi Saffet Sancaklı'nın Ankara'da olması, kızının da eğitim için evde bulunmaması nedeniyle yalnız kalınca sinirlendi. "Neden kimse benimle ilgilenmiyor" diye bunalıma girdi.
"BENİ YALNIZ BIRAKIN"
Ankara'da babasının yanında olan oğlu Mert'i arayıp kendisinin çok kötü olduğunu söyledi. Kuşkulanan oğlu Mert ise görevliyi kapıya gönderdi. Ama annesinin tetiği çekmesini engelleyemedi. Hülya Sancaklı, görevliye "Beni yalnız bırakın" diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi. MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı ile evli olan Hülya Sancaklı'nın Duygu ve Mert ismini verdikleri iki çocuğu var. Kızı Duygu, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.