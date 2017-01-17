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Türkiye resti çekti! Buna asla izin vermeyiz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana görüşmelerinde 'nin masada olmasına Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini açıkladı.

Türkiye resti çekti! Buna asla izin vermeyiz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katıldı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Astana süreci ve ABD'nin Astana görüşmelerine katılım durumuyla ilgili konuştu.

YPG RESTİ: İZİN VERMEYİZ
'nin Astana görüşmelerinde kesinlikle yer almayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte Astana'nın gerçekleşmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya ile o konuda bir sıkıntı yok. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere davet gidecek. Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da asla izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor. Böyle bir ısrarları da yok. Terör örgütleri müzakere yapamaz. Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersine terör örgütlerini bizim yok etmemiz lazım. Böyle bir terör örgütü masada olamaz"
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  • 17 Ocak 2017, Salı 18:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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HALDUN HALDUN

KAFİRE MAŞA OLAN İNSANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN. YILLARDIR TÜRKİYENİN TERÖRLE CANINI YAKANLARA ALLAH LANET EYLESİN İNŞALLAH.

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cevapla 18.01.2017 00:19
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