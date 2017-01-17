Yol Durumu
  1. ÖSYM'den "YGS başvurusu" uyarısı
  2. Türkiye resti çekti! Buna asla izin vermeyiz!

in yakalandığı evden ilginç ayrıntılar

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı evde Türkçe yazılmış ilginç bir not bulundu.

Teröristin yakalandığı evden ilginç ayrıntılar

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi. sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir not evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.

GIDA MALZEMESİ İSTİFLEMİŞLER
Televizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyordu. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.

KADIN MALZEMELERİ
Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.

TÜL YERİNE GÜNEŞLİK

Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneşlik bulunuyor.

İLGİNÇ NOT: SEN ÇOK DELİSİN
Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.
Etiketler: , , ,
  • 17 Ocak 2017, Salı 18:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#252;rkiyem Türkiyem

Vay Şerefsiz! Öttürüldükten gerekli bilgiler alındıktan sonra idam edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2017 20:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar