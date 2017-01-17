Teröristin yakalandığı evden ilginç ayrıntılar

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci polisin izniyle o eve girdi. Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir not evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.

GIDA MALZEMESİ İSTİFLEMİŞLER

Televizyonun bulunmadığı evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösteriyordu. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.





KADIN MALZEMELERİ

Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.



TÜL YERİNE GÜNEŞLİK



Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneşlik bulunuyor.

İLGİNÇ NOT: SEN ÇOK DELİSİN

Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazılı bir notta evdeki dikkat çeken ayrıntılardan.







