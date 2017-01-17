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Tehlikeyi atlattı

Tehlikeyi atlattı
Ünlü haber spikeri Caner Karaer'e önceki gün Sarıyer'de otobüs çarptı. Başına darbe alan Karaer, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise hastaneye akın etti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Karaer'in eniştesi Mesut Okutan, "İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şu anda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. " şeklinde konuştu.
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