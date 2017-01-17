Tehlikeyi atlattı

Ünlü haber spikeri CanerKaraer'e önceki gün Sarıyer'de otobüs çarptı. Başına darbe alan Karaer, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise hastaneye akın etti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner Karaer'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Karaer'in eniştesi Mesut Okutan, "İçkanama nedeniyle ameliyata alınmışhemen. Ameliyat sırasında kanamatemizlenmiş. Vücudunun çeşitliyerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şuanda tedbir amaçlı olarak yoğunbakımda tutuluyor. " şeklinde konuştu.
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